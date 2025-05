Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Heckenbrand entwickelt sich zu einem Dachstuhlbrand

Dietzenbach (ots)

Bereits am gestrigen Samstag kam es gegen 11.00 Uhr zu einem Heckenbrand im Rotdornweg in Dietzenbach. Die Löschversuche eines Anwohners blieben ohne Erfolg. Das Feuer griff schließlich auf das Dach eines angrenzenden Wohnhauses über. Die Feuerwehr Dietzenbach konnte die Flammen schnell unter Kontrolle bringen, musste aber das Reetdach teilweise abdecken, um Schlimmeres zu verhindern. Durch den Brand wurde ein Stromkasten beschädigt, so dass die Straßenbeleuchtung im Bereich Dietzenbach - Westend ausfiel. Zwei Personen wurden leicht verletzt in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird auf ca. 150.000,- Euro geschätzt. Die Löscharbeiten waren gegen 16.00 Uhr beendet. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Offenbach am Main, 11.05.2025, Stefan Soldner, Polizeiführer vom Dienst

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell