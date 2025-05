Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Hoher Sachschaden nach Brand in Bad Orb

Bad Orb (ots)

(cl) Bei einem Brand an einem Mehrfamilienhaus in der Quanzstraße ist am Sonntagmittag ein Schaden von mindestens 200.000 Euro entstanden, so die vorläufigen Schätzungen.

Gegen 14.50 Uhr gingen bei Polizei und Feuerwehr zahlreiche Notrufe ein. Alle Bewohner konnten das Gebäude unverletzt verlassen. Das betroffene Wohnhaus ist derzeit unbewohnbar.

Nach ersten Erkenntnissen brach das Feuer vermutlich im Bereich der Terrasse aus und griff anschließend auf das Wohngebäude über. Auch ein angrenzendes Haus wurde teilweise beschädigt.

Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Eine fahrlässige Brandstiftung kann zum jetzigen Zeitpunkt jedoch nicht ausgeschlossen werden.

Offenbach, 11.05.2025, Pressestelle, Christopher Leidner

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell