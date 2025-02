HZA-S: Zollinfotag am Sonntag, 30. März 2025 beim Hauptzollamt Stuttgart / Einblicke in die Zollverwaltung und Informationen zu Ausbildung und Studium

Hauptzollamt Stuttgart

Zollinfotag am Sonntag, 30. März 2025 beim Hauptzollamt Stuttgart

Einblicke in die Zollverwaltung und Informationen zu Ausbildung und Studium

Stuttgart

Am Sonntag, 30. März 2025 findet beim Hauptzollamt Stuttgart der Zollinfotag statt. Beschäftigte aus allen Bereichen stellen dabei ihre unterschiedlichen Tätigkeiten und damit das breite Aufgabenspektrum der Zollverwaltung vor. Im persönlichen Gespräch berichten die Zöllnerinnen und Zöllner aus ihrem Berufsalltag. Es besteht unter anderem die Möglichkeit, die Zollhundeteams, die Finanzkontrolle Schwarzarbeit, Sachbearbeiter aus dem Verbrauchsteuerrecht oder auch die Zollfahndung kennenzulernen. Auch Beschäftigte der Kontrolleinheit Verkehrswege werden mit einem Scan-Van vor Ort sein.

Zudem beantwortet die Ausbildungsleitung gemeinsam mit Auszubildenden und Studierenden Fragen rund um die Bewerbung und den Ausbildungs- und Studienverlauf bei der Zollverwaltung.

Eine Teilnahme ist mit vorheriger Anmeldung unter Angabe von Name und Wohnort per E-Mail an karriere.hza-stuttgart@zoll.bund.de möglich.

Anschrift: Hauptzollamt Stuttgart, Hackstraße 85, 70190 Stuttgart; Zeit: Sonntag, 30.03.2025, ab 09:00 Uhr

