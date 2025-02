POL-PPWP: Zeuge verhindert Einbruch

Kaiserslautern (ots) - Eine Frau aus dem Landkreis erstattete am Montag eine Anzeige bei der Polizei. Der Grund: Ihr Geldbeutel wurde in der Nacht zu Sonntag am St. Martins-Platz gestohlen. Wie die 22-Jährige der Polizei mitteilte, war sie zwischen 21 Uhr und 00:30 Uhr in einer Kneipe in der Altstadt unterwegs. Als sie am frühen Morgen nach Hause kam, bemerkte sie, dass ihr braunes "Michael Kors"-Portemonnaie weg war. ...

