HZA-S: Gepäck voller Obst / Stuttgarter Zoll stoppt Reisende aus Kenia

69 Kilogramm Obst entdeckte der Zoll am Flughafen Stuttgart im Gepäck eines reisenden Pärchens aus Kenia Ende vergangenen Monats. Die Reisenden mit deutscher Staatsangehörigkeit reisten mit einem Flug aus Kenia über Paris nach Stuttgart. Die Reisenden wollten die Gepäckausgabehalle durch den grünen Ausgang für anmeldefreie Waren verlassen. Hier wurden sie von den Beamten angehalten und zur Zollkontrolle gebeten. Im Gepäck fanden die Zöllner dann insgesamt 69 Kilogramm an Avocados, Mangos und Passionsfrüchten. Auf Befragen gaben die Reisenden an, dass sie die Früchte für sich und für Freunde mitbringen würden, da sie so frisch und lecker seien. "Problematisch dabei ist, dass pflanzliche Lebensmittel im Reiseverkehr, insbesondere aus Nicht-EU-Ländern, strengen Beschränkungen oder sogar Verboten unterliegen", erklärt Matthias Krebs, Pressesprecher des Hauptzollamts Stuttgart. "So müssen Sie für diese Waren dieselben pflanzenschutzrechtlichen Bedingungen einhalten wie für gewerbsmäßige Einfuhrsendungen." Die 69 Kilogramm Obst wurden sichergestellt. Über die Vernichtung und das weitere Vorgehen entscheidet das zuständige Landratsamt Esslingen.

Zusatzinformation:

Durch das Mitbringen von Pflanzen und Pflanzenprodukten im Reisegepäck können gefährliche Krankheiten und Schädlinge eingeschleppt werden, die in Deutschland und den anderen Ländern der Europäischen Union erhebliche Schäden an Pflanzen verursachen können. Um die Gesundheit unserer Pflanzen zu schützen, gibt es daher EU-weit geltende Regelungen für die Einfuhr von Pflanzen und Pflanzenprodukten, die grundsätzlich auch für den privaten Reiseverkehr gelten.

