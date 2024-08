Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Ermittlungen nach Einbruch

Oldenburg (ots)

Nach einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Hindenburgstraße in der vergangenen Nacht werden mögliche Zeugen gesucht.

Zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Hindenburgstraße wurden die Beamten am frühen Montagmorgen gerufen. Demnach hebelten bisher Unbekannte in der letzten Nacht ein rückwärtiges Fenster des Hauses auf und durchsuchten die Räumlichkeiten.

Anschließend konnten die Täter unerkannt entkommen. Angaben zum Diebesgut liegen bisher nicht vor.

Zeugenhinweise werden unter der Rufnummer 0441 - 7904115 entgegen genommen. (971910)

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell