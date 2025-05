POL-OF: Scheibe von Bushaltestelle ging zu Bruch: Hatte Jugendgruppe damit etwas zu tun?

Bad Orb (ots) - (cl) Bei einem Brand an einem Mehrfamilienhaus in der Quanzstraße ist am Sonntagmittag ein Schaden von mindestens 200.000 Euro entstanden, so die vorläufigen Schätzungen. Gegen 14.50 Uhr gingen bei Polizei und Feuerwehr zahlreiche Notrufe ein. Alle Bewohner konnten das Gebäude unverletzt verlassen. Das betroffene Wohnhaus ist derzeit unbewohnbar. Nach ersten Erkenntnissen brach das Feuer vermutlich im ...

