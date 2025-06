Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Niederkrüchten-Dam: Wohnwagen gestohlen - Kripo bittet um Hinweise

Niederkrüchten-Dam (ots)

Zwischen dem 16. Und 26. Juni stahlen Unbekannte einen weißen Wohnwagen der Marke Fendt. Der Anhänger stand auf dem Schotterplatz eines Bauernhofes in Niederkrüchten-Dam und hat das Kennzeichen KK-JS 4871. Auffälligkeiten: Der Wohnwagen hat einen Hagelschaden, und in der Scheibe der Tür ist ein Riss. Das Kriminalkommissariat 2 in Dülken ermittelt und fragt: Wer hat den Diebstahl beobachtet oder kann Hinweise zum Verbleib des Wohnwagens geben? Hinweise bitte über die 02162/377-0. /wg (662)

