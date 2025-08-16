PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Heinsberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Polizeibericht Nr. 228/2025 vom 16.08.2025

Kreis Heinsberg (ots)

Straftaten

Geilenkirchen - Diebstahl aus Wohnung

Am 15.08.2025 in der Zeit von 15:25 - 15:50 Uhr öffneten Unbekannte Täter die nicht verschlossene Hauseingangstür an einem Haus auf dem Franz-Eifler-Weg und entwendeten eine Geldbörse aus einem Schrank in der Küche. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen.

Erkelenz - versuchter Einbruch in Wohnung

In der Zeit vom 10.08. 15:00 Uhr bis zum 15.08. 17:00 Uhr versuchten Unbekannte Täter ein Fenster einer Mietswohnung auf dem Lambertusweg aufzuhebeln. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Heinsberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Heinsberg
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Heinsberg
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren