POL-HS: Polizeibericht Nr. 228/2025 vom 16.08.2025
Kreis Heinsberg (ots)
Straftaten
Geilenkirchen - Diebstahl aus Wohnung
Am 15.08.2025 in der Zeit von 15:25 - 15:50 Uhr öffneten Unbekannte Täter die nicht verschlossene Hauseingangstür an einem Haus auf dem Franz-Eifler-Weg und entwendeten eine Geldbörse aus einem Schrank in der Küche. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen.
Erkelenz - versuchter Einbruch in Wohnung
In der Zeit vom 10.08. 15:00 Uhr bis zum 15.08. 17:00 Uhr versuchten Unbekannte Täter ein Fenster einer Mietswohnung auf dem Lambertusweg aufzuhebeln. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.
