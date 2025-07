Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Mühlheim an der Donau, Lkr. Tuttlingen) Auseinandersetzung auf dem Kesselbachfest (13.07.2025)

Mühlheim an der Donau (ots)

Wegen Körperverletzung ermittelt die Polizei nach einer Auseinandersetzung auf dem Kesselbachfest in der Nacht auf Sonntag. Gegen 01.30 Uhr gerieten zwei Männer im Alter von 20 und 35 Jahren Streit, in dessen Verlauf der 20-Jährige mehrfach auf den am Boden liegenden 35-Jährigen einschlug. Ein Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes trennte die beiden schließlich, wobei seine Oberbekleidung Schaden nahm. Ein Alkoholtest ergab bei dem 20-Jährigen einen Wert von über 1,8 Promille. Der ältere der beiden kam zur Versorgung seiner Verletzungen in ein Krankenhaus.

Zeugen der Auseinandersetzung werden gebeten, sich unter der Tel. 07463 9961-0 beim Polizeiposten Mühlheim zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell