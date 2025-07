Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bärenthal, K5908, Lkr. Tuttlingen) Motorradfahrer bei Sturz verletzt (13.07.2025)

Bärenthal, K5908 (ots)

Ein Motorradfahrer hat sich bei einem Sturz auf der Kreisstraße 5908 zwischen Beuron und Bärenthal am Sonntagnachmittag Verletzungen zu gezogen. Der 51-Jährige war gegen 16 Uhr mit einer BMW von Beuron in Richtung Bärenthal unterwegs. Vermutlich infolge eines Fahrfehlers geriet er nach rechts ins Bankett, verlor die Kontrolle über seine Maschine und stürzte. Ein Rettungswagen brachte den verletzten Biker in ein Krankenhaus. Am Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell