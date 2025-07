POL-KN: (Singen, Schlatt, Lkr. Konstanz) Braunen VW Passat in der "Von-Reischach-Straße" zerkratzt - rund 2.500 Euro Schaden (12./13.07.2025)

Singen (ots) - Ein betrunkener und berauschter Radfahrer ist am Sonntagabend in der Uhlandstraße in eine Wiese gestürzt und dort eingeschlafen. Gegen 21 Uhr teilte eine Passantin einen Radler mit, der zunächst beinahe einen Unfall gebaut habe, dann von seinem Rad abgestiegen sei, versucht habe zu schieben und ...

mehr