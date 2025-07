POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Betrug durch falschen Microsoft-Mitarbeiter (12.07.2025)

Eigeltingen (ots) - In der Nacht auf Samstag ist ein Unbekannter in die "Lochmühle" in der Hinterdorfstraße eingebrochen. Gegen 02.30 Uhr verschaffte sich der Täter gewaltsam Zutritt zu den Gast- und Lagerräumen. Im Inneren randalierte und verköstigte er sich, ehe er über ein Fenster wieder aus dem Gebäude flüchtete. Soweit bislang bekannt, entwendet er nichts. ...

