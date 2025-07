Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Eigeltingen, Lkr. Konstanz) Einbruch in die "Lochmühle" (12.07.2025)

Eigeltingen (ots)

In der Nacht auf Samstag ist ein Unbekannter in die "Lochmühle" in der Hinterdorfstraße eingebrochen. Gegen 02.30 Uhr verschaffte sich der Täter gewaltsam Zutritt zu den Gast- und Lagerräumen. Im Inneren randalierte und verköstigte er sich, ehe er über ein Fenster wieder aus dem Gebäude flüchtete. Soweit bislang bekannt, entwendet er nichts. Die Höhe des verursachten Schadens dürfte im Bereich von mehreren hundert Euro liegen.

Sachdienliche Hinweise auf den unbekannten Einbrecher nimmt das Polizeirevier Stockach, Tel. 07771 9391-0, entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell