POL-KN: (KN-Dettingen) Auseinandersetzung auf dem Dorffest - Polizei sucht Zeugen (13.07.2025)

Wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt die Polizei nach einer Auseinandersetzung auf dem Dorffest am späten Samstagabend. Gegen 00.30 Uhr geriet ein 19-Jähriger zunächst in verbalen Streit mit einer bislang unbekannten fünf- bis sechsköpfigen Personengruppe. Im weiteren Verlauf des Disputs schlugen und traten die Unbekannten auf den jungen Mann ein und verletzten ihn dabei nicht unerheblich. Im Zuge der Auseinandersetzung entwendeten die Täter zudem seine Bauchtasche. Nachdem der 19-Jährige sich noch in der Nacht ins Krankenhaus begab, teilte er den Sachverhalt jedoch erst am Sonntagabend bei der Polizei mit.

Zeugen der Auseinandersetzung werden gebeten, sich unter der Tel. 07533 99700-0 beim Polizeiposten Allensbach zu melden.

