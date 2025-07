Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Unfall im Kreisverkehr Grenzbachstraße - Radfahrer verletzt (12.07.2025)

Konstanz (ots)

Ein junger Autofahrer hat bei einem Unfall am Samstagabend im Kreisverkehr an der Grenzbachstraße einen Radfahrer übersehen. Gegen 17.40 Uhr fuhr der 20-Jährige mit seinem Wagen aus dem Kreisverkehr und erfasste dabei einen auf gleicher Höhe fahrenden 54-jährigen Radler. Der Mann stürzte und verletzte sich. Er kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 2.000 Euro.

