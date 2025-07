Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) 21-jähriger Autofahrer prallt mit BMW gegen Baum (12.07.2025)

Singen (ots)

Ein junger Autofahrer ist am Samstagabend an der Kreuzung "Im Iben" / Richard-Wagner-Straße mit seinem Wagen gegen einen Baum geprallt. Kurz nach 20 Uhr fuhr der 21-Jährige zunächst mit überhöhter Geschwindigkeit von der Hohenhewenstraße über die Beethovenstraße in die Straße "Im Iben", wobei er im Einmündungsbereich deutliche Driftspuren hinterließ. Ein ihm dort entgegenkommender 20 Jahre alter VW-Fahrer konnte einen Zusammenstoß mit dem BMW nur durch Ausweichen und eine Vollbremsung verhindern. Davon unbeirrt setzte der junge Mann seine Fahrt fort und beschleunigte an der Kreuzung zur Richard-Wagner-Straße erneut. Beim Abbiegen nach links verlor er schließlich die Kontrolle über das Auto, überfuhr den Bordstein und prallte frontal gegen einen Baum. Dabei erlitt der 21-Jährige Verletzungen. Er kam zur weiteren Versorgung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. An dem BMW entstand durch die Kollision wirtschaftlicher Totalschaden.

Die Polizei hat gegen den jungen Autofahrer ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.

