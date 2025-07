Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Mühlhausen-Ehingen, Lkr. Konstanz) Unbekannter Autofahrer prallt gegen Baum und flüchtet (09./13.07.2025)

Mühlhausen-Ehingen (ots)

Im Zeitraum zwischen Mittwoch, 09.07.2025, und Sonntag, 13.07.2025, ist ein unbekannter Autofahrer mit seinem Wagen auf der Mühlhauser Straße gegen einen Baum geprallt und anschließend geflüchtet. Nach derzeitigem Kenntnisstand fuhr der Unbekannte von Mühlhausen-Ehingen in Richtung Aach. Kurz nach der Brücke über die Autobahn 81 kam er dabei von der Straße ab und touchierte dort einen Baum. Anschließend setzte er seine Fahrt noch wenige Meter fort, wendete dann und flüchtete wieder in Richtung Mühlhausen-Ehingen, wobei das Auto, vermutlich infolge der Beschädigungen, Betriebsstoffe verlor. An dem Baum entstand durch die Kollision erheblicher Schaden in noch unbekannter Höhe.

Das Verursacherfahrzeug müsste im rechten Frontbereich beschädigt sein.

Sachdienliche Hinweise auf den flüchtigen Autofahrer nimmt die Verkehrspolizei Mühlhausen-Ehingen, Tel. 07733 9960-0, entgegen.

