Am Samstag (12.07.25) hat sich in Deilingen ein Verkehrsunfall mit drei Fahrzeugen ereignet. Eine 36-jährige BMW-Fahrerin war gegen 14 Uhr auf der Wehinger Straße in Richtung Wehingen unterwegs. Verkehrsbedingt musste sie auf Höhe der Steigstraße halten, weil eine Renault-Fahrerin in diese abbiegen wollte. Ein 55-jähriger DACIA-Fahrer erkannte die Situation zu spät, leitete ein Ausweichmanöver nach links ein, fuhr dennoch auf den BMW auf und wurde auf die Gegenfahrbahn abgewiesen. Hier stieß er mit einem 62-jährigen SEAT-Fahrer zusammen, der den Zusammenstoß nicht verhindern konnte. Alle Fahrzeuge wurden durch den Unfall stark beschädigt. Es entstand ein Gesamtschaden von rund 40.000 Euro, verletzt wurde niemand.

