Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Trossingen

Lkr. Tuttlingen) 46-jähriger Autofahrer unter Alkohol- und Drogeneinfluss - Zeugin verhindert mögliche Weiterfahrt (12.07.2025)

Trossingen (ots)

Dank des schnellen Handelns einer aufmerksamen Zeugin konnte die Polizei am Samstagabend eine Trunkenheitsfahrt unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen unterbinden. Gegen 20:30 Uhr beobachtete die Frau auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Butschstraße, wie drei offensichtlich alkoholisierte Männer das Geschäft verließen und in einen Mercedes einstiegen. Das Fahrzeug entfernte sich zunächst vom Parkplatz.

Kurze Zeit später konnten alarmierte Polizeikräfte das beschriebene Auto wieder auf dem Supermarktparkplatz feststellen - abgestellt auf einem Behindertenparkplatz, mit geöffneter Fahrertür und laufendem Motor. Beim Eintreffen der Streife konsumierten zwei der Personen einen Joint.

Dank der Angaben der Zeugin konnte der verantwortliche Fahrer eindeutig identifiziert werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von etwa 1,6 Promille. Zudem verlief ein Drogenvortest positiv auf mehrere Substanzen.

Die Beamten ordneten daraufhin eine Blutentnahme an. Gegen den 46-jährigen Mann wurden Ermittlungen wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde unterbunden, der Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Das schnelle Eingreifen der Zeugin hat möglicherweise Schlimmeres verhindert.

