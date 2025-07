Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Deißlingen, Lkrs. RW) Gefährlicher Überholvorgang - Zeugen gesucht (11.07.2025)

Deißlingen (ots)

Am Freitagabend, 11.07.2025, gg. 19.00 Uhr, kam es auf der B27 bei Deißlingen zu einem Überholvorgang, bei dem der Gegenverkehr gefährdet wurde. Der 51-jährige Fahrer eines BMW überholte in Fahrtrichtung Rottweil eine aus mehreren Fahrzeugen bestehende Fahrzeugkolonne. Hierbei gefährdete er 2 entgegenkommende Pkw-Fahrer, die nur durch eine Vollbremsung und Ausweichen nach rechts eine Kollision mit dem BMW verhindern konnten. Zeugen, die den Vorgang beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Verkehrsdienst Zimmern, Tel. 0741 348790, in Verbindung zu setzen.

