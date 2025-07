Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hüfingen, L 171

Schwarzwald Baar Kreis) Vorfahrtsunfall mit zwei Schwerverletzten (11.07.2025)

Hüfingen - L 171 (ots)

Auf der Landesstraße 171 zwischen den Teilorten Hausen vor Wald und Mundelfingen ist es am Freitag, gegen 13:45 Uhr zu einem Unfall mit zwei Schwerverletzten gekommen. Aus einem Feldweg bog eine 22-Jährige nach links auf die L 171 in Richtung Mundelfingen ab. Dabei übersah sie einen von rechts herannahenden vorfahrtsberechtigten 74-jährigen Mercedes-Fahrer. Auf der Einmündung kam es zu einem heftigen Zusammenstoß zwischen dem Renault und dem Mercedes, durch den sich die beiden Fahrer verletzten. Der Senior musste durch die Feuerwehr aus seinem Wagen befreit werden. Anschließend brachten Krankenwagen die Verletzten in Krankenhäuser. Während sich Abschleppunternehmen um die Autos kümmerten, musste die Straße komplett gesperrt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 22.000 Euro.

