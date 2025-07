POL-KN: (Rielasingen-Worblingen, Lkr. Konstanz) Schmierereien am Friedhof und an der Hardberghalle (03./05.07.2025)

Dornhan (ots) - In Dornhan ist es am Donnerstag, gegen 15 Uhr während Arbeiten auf einem Gerüst zu einem Arbeitsunfall gekommen. Aus noch unbekannter Ursache stürzte ein an einer Hauswand aufgestelltes Baugerüst um. Ein 49-Jähriger der sich gerade darauf befand fiel aus über zwei Metern herunter und verletzte sich schwer. Er kam in einem Rettungswagen ins ...

mehr