Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell, Lkrs. KN) Zusammenstoß bei Überholvorgang - Motorradfahrer flüchtet (11.07.2025)

Radolfzell (ots)

Am Freitagabend, 11.07.2025, gegen 18.25 Uhr, befuhr der Fahrer eines Motorrades der Marke BMW die L220 aus Richtung Stockach kommend. Zwischen der AS Radolfzell (B33neu) und Waldfriedhof Radolfzell überholte er mehrere Fahrzeuge. Hierbei kam es zum Streifvorgang mit der aus Richtung Radolfzell entgegenkommenden 28-jährigen Fahrerin eines Audi. Der Kradfahrer setzte seine Fahrt zunächst fort, musste aber ca. 150 m weiter das Krad in der dortigen Haltebucht abstellen, da das Motorrad aufgrund des erlittenen Schadens nicht mehr fahrbereit war. Von dort entfernte er sich laut Zeugenaussagen humpelnd zu Fuß in Richtung Radolfzell. Fahndungsmaßnahmen nach dem Motorradfahrer verliefen zunächst erfolglos. Am Audi entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro, am Motorrad ein solcher in Höhe von ca. 3.000 Euro. Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Radolfzell, Tel. 07732 950660, in Verbindung zu setzen.

