POL-KN: (Rottweil, Lkrs. RW) Pkw-Fahrer gefährdet - Zeugen gesucht (12.07.2025)

Rottweil (ots)

Ein 31-jähriger Seat-Fahrer befuhr in der Nacht von Freitag auf Samstag, gg. 01.00 Uhr, die A81 auf der linken Fahrspur in Fahrtrichtung Singen. Zwischen den Anschlussstellen Oberndorf und Rottweil wurde er von einem Renault Clio verkehrswidrig auf dem rechten Fahrstreifen überholt. Nach dem Überholvorgang scherte der Renault so dicht vor dem Pkw des Geschädigten auf der linken Fahrspur wieder ein, dass der Seat-Fahrer eine Vollbremsung machen und auf den rechten Fahrstreifen wechseln musste, um eine Kollision zu verhindern. Zeugen, die den Vorgang beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Verkehrsdienst Zimmern, Tel. 0741 348790, in Verbindung zu setzen.

