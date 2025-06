Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Einbrüche in Bäckerei und Blumengeschäft

Neunkirchen-Seelscheid / Troisdorf (ots)

Am frühen Sonntagmorgen (29. Juni) brachen bislang Unbekannte in eine Bäckerei an der Zeithstraße in Neunkirchen-Seelscheid ein. Mitarbeitende bemerkten am Morgen gegen 07:20 Uhr, dass die Eingangstür zum Verkaufsraum gewaltsam geöffnet worden war und im Inneren drei Automaten, die Wechselgeld herausgeben, aufgebrochen worden waren. Der Inhaber der Bäckerei konnte den hinzugerufenen Polizisten gegenüber angeben, dass gegen 03:10 Uhr ein Einbruchsalarm ausgelöst worden sei. Auf der Aufzeichnung einer Überwachungskamera sei zu sehen, wie zum Tatzeitpunkt insgesamt drei vermummte Personen am Tatort die Tür aufstemmten und anschließend die Automaten aufhebelten. Die Einbrecher entkamen anschließend mit Bargeld im vierstelligen Eurobereich in unbekannte Richtung. Die Verdächtigen konnten wie folgt beschrieben werden. Der Erste trug eine schwarze Sturmhaube, ein grünes Oberteil, eine dunkle Hose, schwarze Schuhe mit weißer Sohle und gelbe Handschuhe. Der Zweite trug schwarze Kleidung, eine helle Sturmhaube und graue Handschuhe. Der Dritte war mit grauem Oberteil, schwarzen Schuhen und schwarzen Handschuhen bekleidet. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach einer ersten Schätzung auf einen hohen fünfstelligen Eurobetrag. Bereits zwischen Donnerstag (26. Juni), 18:15 Uhr und Freitag (27. Juni), 07:30 Uhr drangen Unbekannte in ein Blumengeschäft in Troisdorf ein. Um in das Ladenlokal in der Gronaustraße im Ortsteil Müllekoven zu gelangen, überwanden der oder die Täter zunächst einen Zaun und zerschlugen dann ein Glaselement der Eingangstür. Durch das entstandene Loch gelangten sie in den Geschäftsraum, den sie offenbar durchsuchten. Der oder die Einbrecher entkamen hier mit einem Bargeldbetrag im unteren dreistelligen Eurobereich. Hinweise zu den Taten nimmt die Polizei unter 02241 541-3121 (Neunkirchen-Seelscheid) und -3221 (Troisdorf) entgegen. (Uhl)

