POL-S: Polizeieinsatz anlässlich mehrerer Versammlungen

Stuttgart-Ost (ots) - Polizeibeamte haben am Dienstag (29.04.2025) zwei junge Frauen im Alter von 18 und 19 Jahren vorläufig festgenommen, die im Verdacht stehen, in einem Drogeriegeschäft an der Ostendstraße Waren im Wert von rund 20 Euro gestohlen zu haben und sich anschließend gegen die Festnahme gewehrt zu haben. Die Tatverdächtigen betraten gegen 17.20 Uhr das Geschäft und sollen dort die Waren in ihre mitgeführten Taschen gesteckt haben. Anschließend sollen sie ...

