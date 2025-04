POL-S: Unbekannte legen Hindernis auf Downhill Strecke - Zeugen gesucht

Stuttgart-Weilimdorf (ots) - Mutmaßlich versprühtes Reizgas hat am Dienstagvormittag (29.04.2025) in einem Gebäude an der Holderäckerstraße einen Einsatz ausgelöst. Eine Zeugin meldete gegen 11.30 Uhr, dass es in einer Unterkunft nach Chemikalien riechen würde und bereits mehrere Personen über Atemwegreizungen klagen würden. Ermittlungen ergaben, dass mutmaßlich Reizgas versprüht wurde. Sechs Personen erlitten ...

