Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Räder von Auto gestohlen

Neunkirchen-Seelscheid (ots)

Am Donnerstagmorgen (26. Juni) entdeckte ein Mann in Neunkirchen-Seelscheid, dass an seinem Pkw alle wieder Räder gestohlen worden waren. Der Seelscheider gab an, dass er sein Auto in der Einfahrt eines Hauses in der Wenigerbachstraße abgestellt hatte. Gegen Mitternacht sei noch alles in Ordnung gewesen. Um 07:00 Uhr am Morgen habe der Besitzer dann festgestellt, dass sein Audi Q7 auf Pflastersteinen stand und alle vier Räder fehlten. Diese bestanden aus Sommerreifen und einem Satz 21-Zoll-Aluminiumfelgen des Herstellers Audi. Der Gesamtwert wurde mit rund 2.500 Euro angegeben. Die Pflastersteine müssen der oder die Tatverdächtigen mitgebracht haben, da sie nicht vom Grundstück stammen. Hinweise zu den Tatverdächtigen oder dem Verbleib der Räder nimmt die Polizei unter 02241 541-3121 entgegen. (Uhl)

