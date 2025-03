Polizei Hamburg

POL-HH: 250331-4. Verkehrssicherheitskampagne "Hamburg gibt Acht!" wirbt gemeinsam mit Owen Ansah für mehr Aufmerksamkeit im Straßenverkehr

Hamburg (ots)

Mit neuen Schwerpunkten, neuen Motiven und einem prominenten Botschafter geht die 2019 ins Leben gerufene Verkehrssicherheitskampagne "Hamburg gibt Acht!" zum Beginn des Frühjahrs 2025 in eine neue Runde. So appelliert der Hamburger Sprinter und Sportler des Jahres, Owen Ansah, für mehr Aufmerksamkeit und ein besseres Miteinander im Straßenverkehr. Innensenator Andy Grote stellte am Montag gemeinsam mit Polizeivizepräsident Mirko Streiber und Owen Ansah die neuen Motive und Botschaften der Kampagne vor.

Zwar ist die Zahl der Verkehrsunfälle mit Personenschaden in Hamburg, insbesondere bei Kindern, im vergangenen Jahr deutlich gesunken (-4.6 Prozent). Dennoch kommt es immer wieder zu tragischen Verkehrsunfällen, bei denen Menschen mitunter schwer verletzt oder sogar getötet werden. Die Ursache liegt oftmals in einer unkonzentrierten Teilnahme am Straßenverkehr und Ablenkung durch Smartphones oder Kopfhörer. In vielen Fällen wären schwere Verkehrsunfälle durch die Einhaltung einfachster Verkehrsregeln vermeidbar.

Mit Slogans wie "Im Sport kostet Ablenkung den Sieg - im Straßenverkehr vielleicht ein Leben" und "Beim Sport geht es um jede Sekunde - im Straßenverkehr nicht" will die Kampagne aufzeigen, welche tragischen Folgen Unachtsamkeit und Leichtsinnigkeit im Straßenverkehr haben können und wie die Hamburgerinnen und Hamburger durch ihr eigenes Verhalten den Straßenverkehr noch sicherer machen und sich durch Berücksichtigung einfachster Verkehrsregeln selbst schützen können. Die Kampagne gibt darüber hinaus wichtige Hinweise und Verhaltensempfehlungen für ein respektvolles und sicheres Miteinander im Straßenverkehr.

Für die Kampagne wurden u.a. drei Videos mit dem Hamburger Sprinter Owen Ansah zu den Themen "Ablenkung/Aufmerksamkeit" und "Geschwindigkeit" von der Polizei Hamburg produziert, die in den kommenden Wochen im Internet und insbesondere in den sozialen Netzwerken ausgespielt werden. Weitere Motive der Kampagne werden zudem im Fahrgast-TV der Hamburger S- und U-Bahnen sowie auf den digitalen Litfaßsäulen von Ströer im Stadtgebiet zu sehen sein. Darüber hinaus ergänzen Radio-Spots und weitere Maßnahmen wie bedruckte Parkscheine das Konzept.

Die Videos zur Kampagne sowie weitere Informationen sind abrufbar unter: https://www.hamburg.de/verkehr/hamburg-gibt-acht

Innensenator Andy Grote: "Wir brauchen im Straßenverkehr nicht nur mehr Rücksichtnahme, sondern auch mehr Aufmerksamkeit. Daher legen wir mit Weiterführung unserer Kampagne 'Hamburg gibt Acht!' den Fokus stark die Themen Aufmerksamkeit und Konzentration im Straßenverkehr und geben wichtige Hinweise, wie wir alle durch unser eigenes Verhalten Hamburgs Straßen noch sicherer machen können. Ich freue mich, dass wir mit Owen Ansah einen geeigneten und prominenten Botschafter gewinnen konnten. Im Sport kann eine kurze Ablenkung vielleicht den Sieg kosten, im Straßenverkehr sogar ein Leben. Wie sicher Hamburgs Straßen sind, hängt daher ganz maßgeblich von jedem einzelnen von uns ab."

Polizeivizepräsident Mirko Streiber: "Unsere oberste Priorität ist die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmenden. Mit der Weiterführung der Kampagne 'Hamburg gibt Acht!' möchten wir das Bewusstsein für verantwortungsvolles Verhalten im Straßenverkehr weiter stärken und dazu beitragen, Unfälle zu vermeiden. Jeder Einzelne kann durch Aufmerksamkeit und Rücksichtnahme einen wichtigen Beitrag zur Sicherheit im Straßenverkehr leisten. Ich danke meinen Kolleginnen und Kollegen, die sich täglich für die Verkehrssicherheit in unserer Stadt einsetzen. Mit einer guten Mischung aus Präventionsarbeit und einer hohen Kontrolldichte werden wir auch weiterhin unseren Beitrag leisten, um Hamburgs Straßen noch sicherer zu machen."

Sprinter Owen Ansah: "Ich halte mich tatsächlich immer an die Verkehrsregeln. Deshalb habe ich mich riesig gefreut, hier als schnellster deutscher Sprinter mitzumachen. Ich wünsche mir, dass alle im Straßenverkehr noch besser aufpassen und wir mehr aufeinander achten."

