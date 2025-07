Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Epfendorf

Lkr. RW) - 4.000 Euro Schaden nach Unfallflucht

Epfendorf / Lkr. RW (ots)

In der Zeit von Samstag (12.07.25, 20:00 Uhr) auf Sonntag (13.07.25, 12:35 Uhr) ist es in Epfendorf auf Höhe "Im Pfannenstiel 53" zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer streifte mit seinem Fahrzeug einen am Fahrbahnrand geparkten Mercedes und verursachte an diesem einen Sachschaden von rund 4.000 Euro. Anschließend entfernte er sich von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Oberndorf unter 07423 8101-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell