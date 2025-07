Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Vöhrenbach

Schwarzwald-Baar-Kreis) 71-jähriger Gleitschirmpilot abgestürzt - Zeugen gesucht (12.07.2025)

Vöhrenbach (ots)

Schwere Verletzungen hat sich ein 71-jähriger Gleitschirmpilot nach einem Absturz mit seinem Fluggerät am Samstagmittag auf einer Viehweide entlang der Landesstraße 180 zwischen Kaltenherberg und Urach zugezogen. Der Mann war gegen 12 Uhr am etwa 20 km entfernten Gleitschirmstartplatz Kandel-West gestartet. Sein Streckenflug führte ihn nach bisherigen Ermittlungen über Furtwangen entlang der Bundesstraße 500 zur späteren Absturzstelle, wo er gegen 13:45 Uhr vermutlich beim Landeanflug aus unbekannter Ursache die Kontrolle über seinen Gleitschirm verlor. Er stürzte zu Boden und zog sich schwere Rückenverletzungen zu. Ein alarmierter Rettungshubschrauber brachte ihn in ein örtliches Klinikum. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Absturzursache aufgenommen. Zeugen des Unfalls werden gebeten sich beim Kriminalkommissariat Villingen-Schwenningen, Tel. 07721 6010, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell