Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Auseinandersetzung am Grillplatz neben dem Sea Life (13.07.2025)

Konstanz (ots)

Am Sonntagmittag ist es am Grillplatz neben dem Sea Life in der Hafenstraße zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gekommen. Nachdem sich eine junge Frau am Bodenseeufer selbst filmte, befürchtete ein 46-Jähriger ebenfalls Teil des Videos geworden zu sein, woraufhin er die 18-Jährige auffordert, die Aufnahme zu löschen. In der Folge kam es zu lautstarken Geschrei, was dazu führte, dass sich weitere Personen in den Disput zwischen dem 46-Jährigen und der 18-Jährigen einmischten. In der Folge zog der 46-Jährige ein Taschenmesser und hielt dieses bedrohlich in Richtung eines 33-Jährigen. Die kurz darauf eintreffenden Beamten stellten das Messer sicher und erteilten dem 46-Jährigen einen Platzverweis. Ihn erwartet eine Anzeige wegen Bedrohung.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell