Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hilzingen, A81, Lkr. Konstanz) Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 90.000 Euro bei Unfall auf der A81 zwischen der Anschlussstelle Hilzingen und dem Heilsbergtunnel (12.07.2025)

Hilzingen, A81 (ots)

Insgesamt rund 90.000 Euro Schaden sind die Folgen eines Unfalls, der sich in der Nacht auf Samstag auf der Autobahn 81 zwischen der Anschlussstelle Hilzingen und dem Heilsbergtunnel ereignet hat. Ein 20-jähriger BMW-Fahrer war gegen 2 Uhr auf der linken Fahrspur in Richtung Schaffhausen unterwegs. Aufgrund eines auf der Straße liegenden unbekannten Gegenstandes musste er ausweichen, kam in der Folge von der Fahrbahn ab und prallte in die Mittelschutzplanke. Nachdem der Wagen mehrere hundert Meter an der Schutzplanke entlangschlitterte kam er schließlich auf dem Standstreifen zum Stehen. An dem BMW entstand dabei ein Schaden in Höhe von etwa 80.000 Euro. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Ein hinterherfahrender Mercedes wurde durch umherfliegende Fahrzeugteile ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Die Autobahnmeisterei kümmerte sich um die Reinigung der Fahrbahn.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell