Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Kupferrohre in der Kirchstraße entwendet

Wickede (ots)

In Zeitraum zwischen dem 19.02.2025, 21 Uhr und Donnerstag, 20.02.2025, 07:45 Uhr, entwendeten Unbekannte die kupfernen Fallrohre eines Wohn- und Geschäftshauses in der Fußgängerzone von Wickede. Der Gesamtschaden kann derzeit nicht beziffert werden. Zeugen, die Angaben zur Tat machen können, werden gebeten sich bei der Polizei in Werl unter der Telefonnummer 02922/91000 zu melden

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell