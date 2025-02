POL-GI: Vermisster 68-Jähriger aus Gießen ist da

Gießen (ots) - Der seit Montag, 10.02.2025, gg. 13.10 Uhr vermisste 10-jährige Tom Renten aus Ehringshausen (LDK) konnte wohlbehalten am Bahnhof Gießen durch eine Streife der Bundespolizei angetroffen werden. Die Öffentlichkeitsfahndung wird daher zurückgenommen. Rückfragen bitte an: C. Thöndel ( ...

