Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Mehrere Einbrüche in Kleinfalke

Gera (ots)

Gera. In der Nacht von Sonntag auf Montag (03.03.-04.03.2024) wurden in Kleinfalke gleich mehrere Objekte durch bislang Unbekannte Täter angegriffen. So drangen Unbekannte in eine Lagerhalle in der Straße Neue Siedlung ein und durchwühlten diese. Scheinbar fanden die Täter nichts Brauchbares, weshalb diese ohne Beute den Tatort verließen. In der Straße Am Sportplatz gerieten neben einem Sportlerheim auch mehrere Büros ins Visier unbekannter Täter. Dort hinterließen die Täter hohen Sachschaden am und im Objekt und entwendeten zudem Bargeld, einen Fernseher sowie weitere Elektrogeräte. Die Kripo Gera ermittelt zu mehreren Einbrüchen und bittet Zeugen, welche Hinweise zum Tatgeschehen (Bezugsnummer 0058032/2024) tätigen können, sich bei der Kripo Gera (0365 8234 1465) zu melden. Inwiefern ein Zusammenhang zwischen den beiden Einbrüchen besteht, ist Gegenstand der laufenden Ermittlung. (PZ)

