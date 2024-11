Polizei Braunschweig

POL-BS: Altpapiercontainer in Brand gesteckt - Zeugen gesucht

Braunschweig (ots)

Braunschweig, A39

14.11.2024, 17.45 Uhr

Ermittlungen wegen Sachbeschädigung

In der Nacht vom 20. auf den 21. November, gegen 02.45 Uhr, wurde in der Thunstraße ein Altpapiercontainer in Brand gesteckt. Der Container stand in Höhe der Hausnummern 15, das heißt in der direkten Zufahrt zur Freiwilligen Feuerwehr Thune. Die Kameraden waren dementsprechend zügig vor Ort und konnten den Brand schnell löschen. Seitens der Polizei wurden Ermittlungen wegen Sachbeschädigung durch Feuer aufgenommen. Diesbezüglich werden nun Zeugen gesucht, die in der Nacht Beobachtungen gemacht haben oder sonstige Hinweise geben können. Das Polizeikommissariat Nord nimmt entsprechende Hinweise unter der Telefonnummer 0531/476-3315 entgegen.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell