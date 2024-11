Polizei Braunschweig

POL-BS: Ladendiebinnen überführt

Braunschweig (ots)

Innenstadt, 22.11.24, 17:30h

Polizei findet Beute aus mehreren Diebstählen

Am vergangenen Freitag wurden Polizeibeamte zu einem Ladendiebstahl in ein Modegeschäft in der Schuhstraße gerufen. Durch eine Mitarbeiterin wurden zwei Frauen dabei beobachtet, wie sie sich mit einigen Kleidungsstücken in und vor einer Umkleide aufhielten. Als die Mitarbeiterin den Sicherheitsdienst informierte, verließen die Frauen die Umkleide. Als die Mitarbeiterin dort abgetrennte Etiketten und Diebstahlsicherung fand, hielt der Sicherheitsdienst die beiden mutmaßlichen Diebinnen auf und zog die Polizei hinzu. Bei einer Durchsuchung der Frauen konnte eine Vielzahl Kleidungsstücke in den mitgeführten Handtaschen festgestellt werden. Außerdem trug eine der Frauen mehrere Pullover übereinander am Körper.

Erste Ermittlungen ergaben, dass die Frauen offenbar zuvor bei zwei weiteren Geschäften Diebstähle begangen hatten. Die Polizei leitete so insgesamt drei Strafverfahren gegen die 37- und 46-jährigen Frauen ein. Der Schaden beläuft sich auf rund 300EUR.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell