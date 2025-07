Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Reichenau, Lkr. Konstanz) Radfahrer bei Unfall auf der Kindlebildstraße verletzt (11.07.2025)

Reichenau (ots)

Zum Glück nur leichte Verletzungen erlitten hat ein Radfahrer bei einem Unfall auf der Kindlebildstraße am Freitagabend. Gegen 17.30 Uhr bog ein 51-Jähriger mit einem VW Sharan von der Reichenau kommend auf der Brücke nach links in Richtung Bundesstraße 33 ab und übersah dabei einen 78-jährigen Radler, der in die gleiche Richtung unterwegs war und sich in dem Moment im "toten Winkel" befand. Der VW touchierte den Mann leicht, woraufhin er stürzte und sich verletzte. Ein Rettungswagen brachte ihn zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. Das Pedelec war aufgrund kaputten Vorderreifens nicht mehr fahrbereit. Am Auto entstand ebenfalls geringer Schaden.

