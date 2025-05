Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Frauen geraten sich in die Haare

Kaiserslautern (ots)

Aus noch ungeklärten Gründen sind sich in der Nacht zu Sonntag in einem Lokal in der Zollamtstraße zwei Frauen in die Haare geraten. Gegen 5.30 Uhr wurde die Polizei verständigt, weil die Auseinandersetzung handgreiflich wurde und eine der beiden Beteiligten leichte Verletzungen in Form von Kratzern davontrug.

Bei der Aufnahme des Sachverhalts vor Ort konnten die Polizeibeamten feststellen, dass beide Frauen unter Alkoholeinfluss standen. Die 32-Jährige, die für die Kratzer verantwortlich sein soll, hatte einen Pegel von 1,64 Promille. Auf die Frau kommt ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Körperverletzung zu.

Beiden Damen wurde nach Abschluss der Maßnahmen vor Ort ein Platzverweis für das Lokal und das benachbarte Parkdeck bis zum späten Sonntagabend erteilt. Zeugen, die den Streit mitbekommen haben und etwas zu den Abläufen sagen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-14299 bei der Polizeiinspektion 2 zu melden. |cri

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell