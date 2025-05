Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Diebstähle aus unverschlossenen Fahrzeugen und Garage

Kaiserslautern (ots)

In der Meißener Straße und Erfurter Straße kam es zu mehreren Diebstählen aus unverschlossenen Fahrzeugen und einer Garage. Bislang unbekannte Täter durchwühlten im Zeitraum 16.05.2025, 19:30 Uhr bis 17.05.2025, 08:30 Uhr einen unverschlossenen PKW in der Meißener Straße und entwendete mehrere Schraubendreher im Wert von etwa 500 Euro. Ein weiterer versuchter Diebstahl ereignete sich im gleichen Zeitraum, als ein Täter ein unverschlossenes Fahrzeug in der Nähe durchsuchte, jedoch ohne etwas zu stehlen. In der Erfurter Straße gelang es einem Täter, in eine Garage einzubrechen und einen E-Scooter sowie ein Hoverboard im Wert von 500 Euro zu entwenden.|fi

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell