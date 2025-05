Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Sträucher gehen in Flammen auf

Kaiserslautern (ots)

In einer Gartenanlage in der Weilerbacher Straße sind am Samstagabend Sträucher in Flammen aufgegangen. Gegen 20 Uhr wurde der Brand entlang der Bahnlinie gemeldet.

Als die Feuerwehr vor Ort eintraf, hatte eine Zeugin das Feuer bereits erfolgreich bekämpft. Um zu verhindern, dass der Brand erneut aufflammt, wurden nach Angaben der Einsatzkräfte rund 1.000 Liter Wasser eingesetzt.

Die Höhe des Sachschadens ist nicht bekannt. Die Ursache des Feuers ist ebenfalls unklar, die Ermittlungen laufen. Zeugen, die vor 20 Uhr etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-14299 mit der Polizeiinspektion 2 in Verbindung zu setzen. |cri

