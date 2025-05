POL-PDWIL: Sachbeschädigung an PKW in Prüm

PI Prüm (ots) - Am Donnerstag, den 01.05.2025, ereigneten sich im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Prüm zwei Verkehrsunfälle mit Personenschaden. Am 01.05.2025, gegen 09:55 Uhr, kollidierte ein mit zwei Personen besetztes Motorrad mit einem im Abbiegevorgang befindlichen PKW. Beide Fahrzeuge waren auf der Bundesstraße 265 von Roth bei Prüm kommend in Richtung Prüm unterwegs. Der Unfall ereignete sich auf Höhe der ...

mehr