Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Mann zeigt sich in schamverletzender Weise - Polizei bittet um Hinweise

Moers (ots)

Am Freitag gegen 16.20 Uhr zeigte sich ein unbekannter Mann in schamverletzender Weise gegenüber drei Frauen an der Waldstraße.

Eine 46-jährige Moerserin, eine 21-jährige Duisburgerin und eine 24-jährige Moerserin gingen zu dieser Zeit am Schwafheimer See spazieren. In einem Gebüsch neben einem Basketballplatz sahen sie einen Unbekannten, der sexuelle Handlungen an sich vornahm und verständigten die Polizei.

Der Mann wird als etwa 20 Jahre alt und circa 1,80 Meter groß beschrieben. Er soll dunkle Haare, einen Vollbart und eine sportliche Figur haben. Zeugenangaben zufolge soll er helle Schuhe getragen haben.

Der Mann konnte vor Ort durch die eingesetzten Polizeibeamten nicht mehr angetroffen werden.

Wer kann Angaben zu dem Mann und zu seiner Identität machen?

Zeugenhinweise werden bei der Polizeiwache Süd in Moers unter der Telefonnummer 02841 / 171-0 entgegen genommen.

DF (Ref.-Nr. 250704-1942)

