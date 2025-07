Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Berauschter und betrunkener Fahrradfahrer stürzt in Wiese und schläft ein (13.07.2025)

Singen (ots)

Ein betrunkener und berauschter Radfahrer ist am Sonntagabend in der Uhlandstraße in eine Wiese gestürzt und dort eingeschlafen. Gegen 21 Uhr teilte eine Passantin einen Radler mit, der zunächst beinahe einen Unfall gebaut habe, dann von seinem Rad abgestiegen sei, versucht habe zu schieben und beim erneuten Versuch weiterzufahren schließlich in eine Wiese gestürzt sei wo er liegen blieb und einschlief. Nachdem die Beamten den 41-Jährigen weckten, ergab ein Alkoholtest einen Wert von über vier Promille. Zudem gab der Mann an, Betäubungsmittel konsumiert zu haben, was ein positiver Vortest ebenfalls bestätigte.

Nachdem er daraufhin in einem Krankenhaus eine Blutentnahme über sich ergehen lassen musste, übergaben ihn die Polizisten in die Obhut einer Bekannten.

