POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Von der Sonne geblendet Radfahrer übersehen - 49-Jähriger verletzt (12.07.2025)

Singen (ots)

Von der Sonne geblendet hat eine Autofahrerin am frühen Samstagabend an der Kreuzung Berliner Straße / "Langenrain" einen Radler übersehen und erfasst. Gegen 18 Uhr bog die Frau von der Berliner Straße nach links auf den "Langenrain" ab. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem auf dem Radweg entgegenkommenden, bevorrechtigten 49 Jahre alten Mann auf einem Mountainbike. Der Radler stürzte und verletzte sich. Er kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus.

