Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Duisburg und der Polizei Oberhausen: Zwei Personen nach Drogenhandel festgenommen

Oberhausen (ots)

Im Rahmen von Ermittlungen des Kriminalkommissariats 12 der Polizei Oberhausen konnten am Dienstagmittag (08.04.2025) zwei mutmaßliche Drogenhändler festgenommen werden.

Im Zuge einer Observation am Bahnhof Oberhausen-Sterkrade beobachteten zivile Kräfte der Polizei gegen Mittag, wie ein 24-jähriger albanischer Staatsangehöriger mit einem schwarzen Ford Focus auf den Parkplatz an der Neumühler Straße fuhr. In der Folge kam es im Bereich des dortigen Bahnhofstunnels, insbesondere am Treppenabgang, zu mehreren kurzen Kontakten mit Personen, bei denen es sich augenscheinlich um Übergaben von Betäubungsmitteln handelte. Kurze Zeit später kontrollierten die Einsatzkräfte den 24-Jährigen sowie einen 28-jährigen Begleiter, ebenfalls albanischer Staatsangehörigkeit. Bei der anschließenden Durchsuchung fanden die Ermittler beim dem 24-Jährigen Kokain, weitere Betäubungsmittel sowie Bargeld in szenetypischer Stückelung. Es stellte sich heraus, dass gegen den 28-jährigen Begleiter bereits ein Haftbefehl bestand - ebenfalls wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. Darüber hinaus ergaben sich Hinweise darauf, dass sich beide Männer ohne gültige Aufenthaltstitel in der Bundesrepublik Deutschland aufhalten. Nach einem Aufenthalt im Polizeigewahrsam wurde der 24-Jährige auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg dem zuständigen Haftrichter vorgeführt, der die Untersuchungshaft anordnete. Der 28-jährige wurde unmittelbar der JVA zugeführt aufgrund des gegen ihn bestehenden offenen Haftbefehls. Die weiteren Ermittlungen dauern an und werden durch die Staatsanwaltschaft Duisburg sowie das Kriminalkommissariat 12 der Polizei Oberhausen geführt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Oberhausen, übermittelt durch news aktuell