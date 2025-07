Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rielasingen-Worblingen, Lkr. Konstanz) Unfall im Kreisverkehr - Auto erfasst Radfahrer (12.07.2025)

Rielasingen-Worblingen (ots)

Am Samstagabend hat sich im Kreisverkehr in der Hauptstraße ein Unfall ereignet. Eine 41-jährige Hyundai-Fahrerin verließ den Kreisverkehr in Richtung Ramsener Straße und erfasst dabei einen 85 Jahre alten Pedelec-Fahrer. Der Mann stürzte und zog sich Verletzungen zu, die in einem Krankenhaus behandelt werden mussten. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

