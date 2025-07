Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Trossingen, Lkr. Tuttlingen) Unfall auf der Kreuzung Wielandstraße

Litschlesstraße - insgesamt rund 11.000 Euro Blechschaden (13.07.2025)

Trossingen (ots)

Insgesamt rund 13.000 Euro Blechschaden sind die Folgen eines Unfalls, der sich am Sonntagmittag auf der Kreuzung der Wielandstraße auf die Litschlesstraße ereignet hat. Ein 18-Jähriger fuhr mit einem Hyundai auf der Wielandstraße in Richtung Hermann-Hesse-Straße. Auf der Kreuzung zur Litschlesstraße übersah er einen die Kreuzung querenden, vorfahrtsberechtigten BMW eines 19-Jährigen und prallte mit diesem zusammen. Den Schaden am BMW schätzte die Polizei auf etwa 5.000 Euro, den am Hyundai auf rund 6.000 Euro.

